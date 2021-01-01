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منظمة الصحة العالمية تطلق على متحور كورونا الجديد اسم "أوميكرون"

الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية تطلق على متحور كورونا الجديد اسم "أوميكرون"



القدس المحتلة / سما /

أطلقت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، عن اسم "أوميكرون" على متحور جنوب أفريقيا من وباء كورونا الجديد، مؤكدة أن المتحور  الجديد مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

من جهته قال مستشار البيت الأبيض بشأن الوباء، الجمعة، إن "الولايات المتحدة تنتظر مزيدا من البيانات العلمية حول المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا قبل اتخاذ قرار مدروس بشأن إغلاق محتمل للحدود"

وصرح الطبيب أنتوني فاوتشي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "سنتخذ قرارا في أقرب وقت ممكن عندما يكون لدينا مزيد من البيانات" حول هذا الموضوع، وذلك على عكس فرنسا وهولندا وبريطانيا التي علقت الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا و5 دول مجاورة لها اعتبارا من منتصف نهار الجمعة.

وأضاف عالم المناعة "هذا النوع من الخيارات مطروح دائما، لكنك لا تريد أن تقول إنك ستفعل ذلك قبل أن يكون لديك سبب علمي"، وأردف "لذلك نسارع لجمع هذه البيانات العلمية من أجل اتخاذ قرار مدروس".

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