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هنية يهاتف لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين

الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين



الجزائر /سما/

هاتف  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين الذي امتنع عن منازلة اللاعب الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو الفائتة، وعوقب بحرمانه من المنافسة لمدة عشرة أعوام.

وثمن رئيس الحركة الموقف الأصيل الذي اتخذه اللاعب فتحي، وعبّر عن موقف الشعب الجزائري الأصيل، معتبرًا أن هذه خطوة محل فخر واعتزاز الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة.

وأضاف "في ظل رياح التطبيع يأتي هذا الموقف الرجولي والبطولي من اللاعب الجزائري نورين، ليعبّر عن الأصالة والانتماء للأمة، ويعبر عن الجزائر الحبيبة التي تقف دومًا مع الشعب الفلسطيني، وقال "إن أبناء فلسطين وأبناء الأسرة الرياضية وأحرار العالم فخورون بهذا الموقف".

من جانبه عبّر اللاعب نورين عن تقديره لهذا الاتصال، وقال "هذا الموقف واجب منا تجاه فلسطين التي تعتبر قضيتنا، فنحن مع فلسطين والقدس، وهذا ما تربينا عليه، وجزء من عقيدتنا وتراث آبائنا وأجدادنا.

وقد جاء هذا الاتصال في أثناء حفل التكريم للاعب فتحي نورين الذي أجراه مكتب الحركة بالجزائر.

#فتحي نورين #اسماعيل هنية #حركة حماس #الجزائر

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