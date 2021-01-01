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إطلاق فعاليات “هاكاثون القدس” التقني في أريحا

الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق فعاليات “هاكاثون القدس” التقني في أريحا



أريحا /سما/

 أطلق المجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم الجمعة، هاكاثون القدس التقني JHack، الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع مشروع الحكم الالكتروني في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (INDIGO) الممول من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار في القدس (آيتك ITIQ).

وسيعقد الهاكاثون على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيه عشرات الطلبة من مختلف الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية في جلسات تدريبية يقدمها عدد من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، والإبداع، وريادة الأعمال.

وسيشهد الهاكاثون الأحد المقبل في يومه الختامي، تحدٍ بين المشاركين لحل مشكلات تقنية تتعلق بالتكنولوجيا المالية وعمل البلديات.

وسيجري إعلان الفائزين بحضور رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة.

#المجلس الأعلى للإبداع والتميز #هاكاثون القدس التقني

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