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مسؤولة أوروبية تدعو لتعليق الرحلات الجوية إلى دول ظهرت فيها سلالة كورونا الجديدة

الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة أوروبية تدعو لتعليق الرحلات الجوية إلى دول ظهرت فيها سلالة كورونا الجديدة



بروكسل /سما/

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة بتعليق الرحلات الجوية إلى الدول التي اكتُشفت فيها سلالة كورونا الجديدة.

وقالت أيضا إن الشركات المنتجة للقاحات ملزمة بتطوير لقاحاتها بسرعة كي تتماشى مع ظهور سلالات جديدة.

وأدلت رئيسة المفوضية الأوروبية بتصريحاتها في الوقت الذي هزت فيه أنباء سلالة جديدة ظهرت في جنوب أفريقيا الأسواق العالمية.

وقالت داعية مواطني الاتحاد الأوروبي إلى تلقي التطعيم وتحسين الحماية لهم بجرعات تنشيطية "من المهم لآن أن نعمل جميعا في أوروبا بأقصى سرعة لتلقي التطعيم".

ومضت تقول "يجب تعليق جميع السفر الجوي إلى تلك الدول إلى أن يكون لدينا فهم أوضح عن الخطر الذي تمثله هذه السلالة الجديدة".

جاءت تصريحات فون دير لاين بعد أن أكدت بلجيكا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي توجد بها مقار مؤسساته، ظهور الحالة الأولى فيها من سلالة بي.529.1.1 في أراضيها."رويترز"

#المفوضية الأوروبية #فيروس كورونا #الاتحاد الاوروبي #جنوب افريقيا

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