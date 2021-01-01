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وسائل إعلام: الشرطة التونسية تحبط هجوما أمام مقر وزارة الداخلية

الجمعة 26 نوفمبر 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام: الشرطة التونسية تحبط هجوما أمام مقر وزارة الداخلية



تونس /سما/

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بإحباط الشرطة هجوما أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وسط استنفار أمني كثيف في محيطها.

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" أن "أعوان دورية قارة متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة تصدوا منذ قليل لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة".

وأضافت أنه "قد تم التعامل معه بإطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة".

كما أكدت صحيفة "الشروق" المحلية أنه "تم قبل قليل إيقاف شخص أمام وزارة الداخلية بعد إطلالق النار عليه بعد أن حاول الاعتداء على أمني بواسطة ساطور".

وقال شهود عيان إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية بينما انتشر في "تويتر" فيديو يظهر رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة على شخص.

#تونس #عملية ارهابية #وزارة الداخلية التونسية #هجوم ارهابي

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