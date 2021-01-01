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منظمة الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة "يحتاج إلى أسابيع عدة"

الجمعة 26 نوفمبر 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة "يحتاج إلى أسابيع عدة"



جنيف /سما/ رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فهما أفضل لسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي اكتشفت في جنوب إفريقيا "يحتاج إلى أسابيع عدة".

وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في إفادة صحفية في جنيف، من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بالمتحور B.1.1.529 (الذي اكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا)، قائلا إنه يجب "في هذه المرحلة، أن يجري التحذير من تنفيذ إجراءات السفر، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر الدول في تطبيق نهج علمي قائم على المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر".

وقال إن "فهم تأثير هذا المتحور سيستغرق بضعة أسابيع، ويعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتشاره وكيف سيؤثر على العلاجات واللقاحات".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #متحور كورونا #جنوب إفريقيا

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