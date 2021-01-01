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رئيس وزراء إثيوبيا يعلن من جبهة القتال عن "انتصارات كبيرة" على المتمردين

الجمعة 26 نوفمبر 2021 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن من جبهة القتال عن "انتصارات كبيرة" على المتمردين



اديس بابا /سما/

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، من جبهة القتال ضد المتمردين في شمال البلاد، عن إحراز القوات الحكومية تقدما ميدانيا "كبيرا".

ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أبي أحمد، وهو يتفقد بزي عسكري جبهة القتال في ولاية عفر برفقة مجموعة من العسكريين المسلحين.

وشدد رئيس الوزراء في تصريح مسجل على أن قوات الحكومة حققت "انتصارات كبيرة" واستعادت السيطرة على منطقة كاساغيتا وتواصل تقدمها، مشيدا بوعي العسكريين المعنوي.

وتعاهد أبي أحمد بأن القوات الحكومية "لن تتراجع ما لم يتم تثبيت حرية إثيوبيا"، قائلا: "سنحقق انتصارا وسنسلم إثيوبيا مزدهرة إلى أطفالنا".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار سريان حالة الطوارئ في إثيوبيا من جراء النزاع المتواصل منذ أكثر من عام بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة في شمال البلاد.

#اثيوبيا #أبي أحمد

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