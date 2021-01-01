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حلف الناتو: إذا استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا فذلك "سيكلف ثمنا"

الجمعة 26 نوفمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلف الناتو: إذا استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا فذلك "سيكلف ثمنا"



سما / وكالات/

حذر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، روسيا من استخدام القوة ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك "سيكلف ثمنا" في حال قيام الطرف الروسي بهذا الأمر.

وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في بروكسل، إن وزراء خارجية دول الناتو سيبحثون خلال اجتماع يوم 30 نوفمبر في ريغا "زيادة روسيا قواتها في أوكرانيا ومحيطها".

وتابع: "هذه هي المرة الثانية في السنة حينما نرى حشدا غير اعتيادي للقوات الروسية في المنطقة، بما يشمل دبابات ومدفعية وطائرات مسيرة".

واعتبر أن ما وصفه بتكثيف روسيا النشاط العسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "غير مبرر بأي شيء ويؤجج التوتر"، داعيا الطرف الروسي إلى "إبداء الشفافية".

وحذر الأمين العام للناتو: "إذا استخدمت روسيا قواتها ضد أوكرانيا فإن ذلك سيكلف ثمنا".

#حلف الناتو #حلف شمال الاطلسي #روسيا #اوكرانيا

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