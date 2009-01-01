  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

طبيب فلسطيني يطلق الفرع الأوربي لمؤسسته التعليمية "بنات للحياة" من بروكسيل

الجمعة 26 نوفمبر 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب فلسطيني يطلق الفرع الأوربي لمؤسسته التعليمية "بنات للحياة" من بروكسيل



بروكسل /سما/

 أطلق الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش، الفرع الأوربي لمؤسسة بنات من أجل حياة، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في بلدية بروكسيل، بحضور عدد من الدبلوماسين، والنواب، والأكاديمين، ومستشار أول في سفارة فلسطين حسان البلعاوي.

وكان أبو العيش أطلق هذه المؤسسة في كندا قبل عشر سنوات، تخليدا لذكرى بناته الثلاثة اللواتي استشهدن جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في قطاع غزة عام 2009 .

وأعرب رئيس بلدية بروكسيل فيليب كلوز عن فخره بإطلاق الفرع الأوربي لهذه المؤسسة الواعدة في دعم التعليم الجامعي للفتيات في الشرق الأوسط من مكتبه، وأن تكون بلدية بروكسيل بمقرها التاريخي العريق وكافة قاعته مقرا لهذه المؤسسة النبيلة.

بدوره، قال أبو العيش إن أصوات بناته الشهيدات ما زالت ترن في آذانه بعد 13 عاما، بأن يجلب لهن العدالة، وهو من خلال موسسة "بنات للحياة" يملك المحاولة في التأثير في الحاضر والمستقبل لتأمين مستقبل زاهر لفتيات فلسطين والمنطقة من خلال دعم التعليم الجامعي.

وتسعى المؤسسة من خلال شراكة وتعاون مع عدة جامعات ومؤسسات خيرية لتأمين منح دراسية جامعية للفتيات اللواتي لا تسمح ظروفهن المادية بالحصول على التعليم الجامعي.

وسيترأس أبو العيش الاجتماع الأول لمجلس إدارة الفرع الأوروبي للمؤسسة، وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الأوساط الدبلوماسية، والبرلمانية، والأكاديمية، إضافة للمجتمع المدني.

يشار إلى أن الطبيب الفلسطيني أبو العيش من غزة، ألف كتابا باللغة الانجليزية بعنوان "لن أكره" يقدم فيه حياته، وتم ترجمته إلى 25 لغة بما فيها العربية، وتم تحويله إلى مسرحية باللغات العبرية، والألمانية، والإسبانية وأخيرا الفرنسية.

#عز الدين أبو العيش #مؤسسة بنات من أجل حياة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

صحيفة إسرائيلية: هل ستطيح الليرة التركية بعرش “الإمبراطور العثماني”؟

"الوضع مصدر قلق كبير".. رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارتهم إلى غزة

سلالة كورونا الجديدة تثير الذعر.. أوروبا تبدأ بإجراء مضاد

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط سوري "يقدم مساعدات" لأنشطة حزب الله في الجولان

الأخبار الرئيسية

غانتس

بنود وتفاصيل غير مسبوقة...هذا ما تضمّنته الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع المغرب؟

سيناريوهات مهاجمة المنشآت النووية: الجيش الإسرائيلي يحدد أهدافه في إيران

ببببب

كورونا "شديد التحور"..ذعر عالمي وتقييد للرحلات الجوية وهبوط لأسعار النفط

3 وفيات و210 اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

"الأشغال" تكشف تفاصيل المشاريع الجديدة المنوي اقامتها بغزة

الاتصالات الفلسطينية