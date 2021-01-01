"حماس" تحمل الاحتلال تداعيات اقتحام "هرتسوغ" للحرم الإبراهيمي

الخليل / سما /

حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة تجاه عزم رئيسها يتسحاق هرتسوغ بإضاءة الشمعة الأولى بمناسبة ما يسمى بـ "عيد الأنوار" التلمودي في المسجد الإبراهيمي في الخليل يوم الأحد القادم.

واعتبرت الحركة على لسان القيادي فيها إسماعيل رضوان، الجمعة، ذلك استفزاز لمشاعر شعبنا الفلسطيني، وانتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي.

ودعا جماهير شعبنا في الضفة الغربية وأهلنا في مدينة الخليل إلى التصدي لهذه الخطوة الاستفزازية.



وطالب رضوان، أهالي القدس والداخل المحتل بالرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه إزاء محاولات الاحتلال تهويد حائط البراق بنصب شمعدان ضخم في ساحة البراق استعدادا للاحتفال بما يسمى بعيد الأنوار.

وقال "إن المسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى ملك إسلامي، ولن يفلح الاحتلال في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض"، داعيًا جماهير أمتنا الإسلامية إلى القيام بواجبها للدفاع عن المسجد الأقصى، ودعم وإسناد أهلنا في بيت المقدس والخليل وفلسطين.