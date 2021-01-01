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إصابات خلال المسيرات الرافضة للاستيطان في بيتا وبيت دجن

الجمعة 26 نوفمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال المسيرات الرافضة للاستيطان في بيتا وبيت دجن



نابلس / سما /

أصيب العشرات بالرصاص والغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات الاسبوعية الرافضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الرافضة للبؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بيتا، وأطلقت باتجاهها الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما قمعت المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية شرقي بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وذكر الهلال الأحمر أن المواجهات في جبل صبيح أسفرت عن إصابة 19 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و97 بالغاز، فيما اسفرت المواجهات ببيت دجن عن أصابة 17 مواطنا بالغاز.

وتعمدت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية العاملة بالميدان في جبل صبيح، وأصيب نتيجة لذلك الصحفيان بكر عبد الحق ونجلاء زيتون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

#مواجهات #قوات الاحتلال #بلدة بيتا #محافظة نابلس

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