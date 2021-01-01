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مؤسسة القطان تنفذ التجوال البيئي الثقافي “مسار عقابا: رحلة في الزمان والمكان”

الجمعة 26 نوفمبر 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة القطان تنفذ التجوال البيئي الثقافي “مسار عقابا: رحلة في الزمان والمكان”



رام الله / سما /

 نفذت مؤسسة عبد المحسن القطان، اليوم الجمعة، بالتعاون مع بلدية عقابا والمجموعة الشبابية (احكيلي عن بلدي)، التجوال البيئي والثقافي في البلدة بعنوان “مسار عقابا: رحلة في الزمان والمكان”.

ويأتي هذا التجوال ضمن مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعة الذي تنفذه مؤسسة عبد المحسن القطان بالشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

وقال منسق مشروع الثقافة والفنون في المؤسسة عبد الكريم حسين لـ”وفا”: إن الفعالية تشمل تجوالا بيئيا وثقافيا في البلدة، يتخلله فعاليات ثقافية وموسيقية، وإقامة جدارية، إضافة إلى بازار للأعمال اليدوية لنشطاء وفنانين، ومنتجات وأعمال يدوية من إنتاج نساء البلدة.

وأضاف أنه سيتم خلال المسار أيضا استخدام الأخشاب الموجودة وتحويلها إلى كراسي ووضعها في أحراش البلدة، ووضع لوحات إرشادية في المسار، كما سيتم سرد معلومات تاريخية عن المنطقة التي يشملها المسار، موضحا أن المسار سيضم عدة محطات في نهايتها البازار الثقافي الفني الذي يضم مجموعة من الأعمال والمنتوجات اليدوية من إنتاج سيدات البلدة.

وأوضح حسين أن هذا المشروع يهدف إلى بناء رؤية مغايرة للقضايا والأفكار الأولية من خلال توظيف الفن والثقافة فيها.

وأشار إلى أن مشروع الثقافة والفنون ينفذ عبر ثلاثة مسارات، مسار المنح الذي تقدمه المؤسسة لمجموعة من الفنانين والنشطاء المجتمعيين والذين يقدمون رؤية ثقافية وفنية، والمسار الثاني هو مسار المواقع، والذي يعد مسار عقابا جزء منه وينفذ أيضا في منطقة عقربا ومن خلاله يتم بناء فريق من الموقع نفسه بوجود ناشط وفنان ومنسق من المجتمع يعملون على طرح قضايا مجتمعية يتم خلالها توظيف الثقافة والفنون، أما المسار الثالث فيتمركز حول دور المعلم والطالب من خلال مبادرات مجتمعية تنطلق من المدارس نحو المجتمع.

#مؤسسة عبد المحسن القطان

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