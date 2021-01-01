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اصابة ستة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 26 نوفمبر 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة ستة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية / سما /

أصيب ِ6 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين بحق شعبنا ومقدراته.

و أفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة جدا اندلعت مع جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام القرية تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز مما أدى لوقوع 6 اصابات بالرصاص المعدني بين صفوف الشبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بينهم أطفال وعولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي ان عشرات الشبان تصدوا للجنود أثناء محاولتهم اقتحام البلدة بالحجارة وزجاجات الطلاء مما اضطرهم للانسحاب أكثر من مرة قبل إغراق منازل المواطنين بقنابل الغاز بشكل متعمد.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة باعتداءات المستوطنين والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات #كفر قدوم #محافظة قلقيلية

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