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هآرتس تتحدث عن الدور المصري في غزة: ضغوط شديدة على حماس لتقديم تنازلات

الجمعة 26 نوفمبر 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تتحدث عن الدور المصري في غزة: ضغوط شديدة على حماس لتقديم تنازلات



القدس المحتلة / سما /

سلطت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة الضوء على الدور المصري في قطاع غزة، والذي تسعى من خلاله الحفاظ على الهدوء وتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
 
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن مصر عقدت مؤخراً اتفاقاً مع قطر لتجاوز معضلة منحة موظفين حماس، مشيرة إلى أن الاتفاق اضطرت إليه قطر بعد أن تشاورت مع إسرائيل وأميركا وحتى الإمارات.
 
وأشارت هآرتس إلى أن سيطرة مصر على التجارة مع غزة يؤثر على عوائد الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية، والتي كانت في السابق هي من تدير المعابر على الحدود.
 
وزعمت الصحيفة أن مصر تمارس ضغوطًا شديدة على حماس للتنازل عن مطالب وشروط صفقة تبادل الأسرى والجثث، والتوصل لاتفاق ينهي هذه القضية.

#مصر #قطاع غزة #حركة حماس #السلطة الفلسطينية #صفقة تبادل الأسرى #المقاومة الفلسطينية

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