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سيناريوهات مهاجمة المنشآت النووية: الجيش الإسرائيلي يحدد أهدافه في إيران

الجمعة 26 نوفمبر 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناريوهات مهاجمة المنشآت النووية: الجيش الإسرائيلي يحدد أهدافه في إيران



القدس المحتلة / سما /

في الوقت الذي تصرح فيه الجهات السياسية الاسرائيلية الرفيعة قبيل استئناف المحادثات النووية في فيينا يوم الإثنين  عن امكانية اللجوء الى حل عسكري إسرائيلي في حال فشل التحركات الدبلوماسية بين القوى العالمية وايران، يقوم الجيش الإسرائيلي أيضًا باستعداداته ورصد اهدافه في ايران. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وعند الحديث عن خيار عسكري فيتم التركيز على القوات الجوية، وتشمل الاستعدادات التدريب لسيناريوهات مختلفة، بعضها يتم خارج حدود الدولة. ولكن وفقًا لتقديرات مختلفة، حتى يتم تحقيق قدرة هجوم مؤكدة، ستكون هناك حاجة إلى فترة زمنية أخرى قد تزيد عن عام.

وبحسب ما نشر موقع "معاريف" الاسرائيلي، حتى لو اكتملت الاستعدادات التي يقوم بها الجيش، فليس واضحًا مدى الضرر الذي ستلحقه إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. لانه قبل حوالي عقد من الزمان، كان هذا الاحتمال مطروحًا على الطاولة، لكن في إسرائيل تحدثوا عن تأجيل المشروع وإلحاق الضرر به بشكل كبير وليس تدميره بشكل نهائي.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #ايران #المنشآت النووية #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

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