كورونا "شديد التحور"..ذعر عالمي وتقييد للرحلات الجوية وهبوط لأسعار النفط

وكالات/سما/

أعلنت دول عدة عبر العالم خصوصا في أوروبا منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الأفريقية بعدما رصدت في جنوب أفريقيا للمرة الأولى متحورة جديدة لفيروس كورونا.

وأعلن علماء الخميس اكتشاف “متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا”، مشيرين الى أن المتحّورة “بي.1.1.529” تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات” و”قادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة”.

وجرى رصد السلالة الجديدة في جنوب القارة الأفريقية. وتم تأكيد إصابات بهذه السلالة في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ، بحسب وكالة “برس أسوسيشن” البريطانية للأنباء.

المتحّورة “بي.1.1.529″ تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات” و”قادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة” وتم رصدها في جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا

اجتماع لمنظمة الصحة العالمية

المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، قال إنه سيتم عقد اجتماع للخبراء من جنيف الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة، لتقييم السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا وسط قلق متزايد.

وتابع: “منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا… من أجل فهم أفضل للجدول الزمني للدراسات الجارية ولتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف هذه السلالة باعتبارها متحورا محل اهتمام أو متحورا مثيرا للقلق”.

وأوضح ليندماير أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، ويُظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على “عدد كبير من الطفرات” التي تتطلب مزيدا من الدراسة.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ليس لديها تعليق في الوقت الحالي على قيود السفر التي تفرضها بعض السلطات على دول جنوب القارة الأفريقية المرتبطة بهذه السلالة المتحورة.

قلق في أوروبا وتقييد للسفر

ووسط الأنباء عن السلالة المتحورة الجديدة، فرضت العديد من الدول الأوروبية إجراءات احترازية على الرحلات الجوية القادمة من جنوب القارة الأفريقية.

فقد أعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان، الجمعة، أن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا.

وأوضح الوزير أن القرار الذي سيطبق اعتبارا من مساء الجمعة سيشمل جنوب أفريقيا “وعلى الأرجح دولا مجاورة” لها. وسيُسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة الى البلاد، مع وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما حتى لو كانوا ملقحين.

بدوره، أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، أن المتغير الجديد لكورونا، الذي ظهر مؤخرا في جنوب أفريقيا، لم يتم رصده في ألمانيا حتى الآن.

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر: “حتى الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم لم يتنام إلى علمي العثور على هذا المتغير في أوروبا أو في ألمانيا … نحن في الواقع قلقون للغاية”.

من جهتها، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الأفريقية إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب رصد المتحورة الجديدة، على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وكانت لندن حظرت الخميس كلّ الرحلات الجوية الآتية من ست دول هي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، اعتباراً من ظهر الجمعة.

ولم تحدد فون دير لايين الدول الواقعة في جنوب القارة الأفريقية المعنية بالاقتراح الذي ستقدمه إلى ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع مقرّر الجمعة. وينبغي بعد ذلك على المجلس الأوروبي إقرار التوصية.

وقال ناطق باسم المفوضية: “الوضع يتطور بسرعة كبيرة ونحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإبطاء انتشار هذه المتحورة”.

وأعلنت إيطاليا الجمعة أيضا منع كل شخص كان في أفريقيا الجنوبية خلال الأيام الـ14 الأخيرة، من دخول البلاد.

والدول المعنية بالقرار هي جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإيسواتيني.

وكانت إيطاليا التي تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 (أكثر من عشرة آلاف يوميا منذ أيام)، اتخذت خلال الأيام الماضية سلسلة تدابير جديدة لمواجهة تفشي الفيروس، بينها تسريع حصول السكان على الجرعة الثالثة من اللقاح وتشديد القيود على غير الملقحين.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة النمساوية فرض قيود مماثلة على غير النمساويين القادمين من نفس البلاد فيما جرى حظر (السفر) بشكل أساسي، بحسب بيان صحافي.

أهم تحور على الإطلاق

بريطانيا كذلك، قررت وبشكل مؤقت، حظر رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة بسبب مخاوف انتشار السلالة الجديدة.

وقالت اليوم إن العلماء يعتبرون سلالة فيروس كورونا المكتشفة في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا هي أهم تحور على الإطلاق، ولذلك يتعين معرفة إن كان مقاومة للقاحات.

ودافع وزير النقل البريطاني غرانت شابس عن قرار حظر رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني، وقال إن الدرس المستفاد من جائحة كوفيد-19 هو أن التحرك المبكر أمر أساسي.

العلماء البريطانيون يعتبرون سلالة فيروس كورونا المكتشفة في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا هي أهم تحور على الإطلاق، ولذلك يتعين معرفة إن كان مقاومة للقاحات

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن السلالة المتحورة تحتوي على “بروتين سبايك”، الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا، يختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه.

وذكر شابس لقناة سكاي نيوز الإخبارية: “كما وصفها العلماء، فإنها أهم تحور على الإطلاق يواجهونه في أبحاثهم حتى الآن”.

وقالت وكالة الأمن الصحي، قالت إنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بهذه السلالة الجديدة في بريطانيا.

هذا وأعلنت سنغافورة الجمعة أنها سترفض اعتبارا من الأحد دخول مسافرين وافدين من سبع دول في جنوب القارة الأفريقية، باستثناء مواطنيها والمقيمين الدائمين فيها.

وقالت وزارة الصحة إن غير السنغافوريين وغير المقيمين الذين سافروا حديثا الى هذه الدول “سيمنعون من دخول سنغافورة أو حتى المرور فيها”.

وسيخضع المواطنون والمقيمون القادمون من هذه الدول لحجر لمدة عشرة أيام.

وكان تأثير الوباء محدودا على سنغافورة حيث سجلت 260 ألف إصابة و681 وفيات.

كما أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الجمعة، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها كانت قادمة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية “سي.إن.إيه” اليوم عن المركز قوله إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم أربعة تايوانيين وثمانية أجانب، جاءوا من فيتنام وإندونيسيا، ووصلوا إلى تايوان في الفترة من 11 حتى 25 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان إجمالي 16 ألفا و566 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 14 ألفا و426 حالة إصابة محلية، منذ 15 أيار/مايو الماضي ، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أنه مع عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس، عند 848 تم تسجيلها منذ 15أيار/مايو الماضي عدا 12 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة أنها سجلت في إسرائيل إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد-19 المرصودة في جنوب إفريقيا والتي قد تكون أشد عدوى من سابقاتها وفقا لعلماء.

وأوضحت الوزارة: “سجلت إصابة لدى شخص عائد من ملاوي”، مشيرة إلى الاشتباه بـ”حالتين أخريين لدى شخصين عائدين من الخارج” وضعا في الحجر الصحي.

والأشخاص الثلاثة ملقحون ضد كوفيد-19، لكن لم تحدد الوزارة عدد الجرعات التي تلقوها.

وليل الخميس الجمعة، وضعت الحكومة على “القائمة الحمراء” الدول الممنوع الدخول منها إلى إسرائيل بعد اكتشاف المتحور الجديد، وهي جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني.

النفط والبيتكوين يتراجعان

وتسجل أسعار النفط تراجعا صباح الجمعة لا سيما برميل خام غرب تكساس الوسيط الذي تراجع أكثر من خمسة في المئة في نيويورك بسبب مخاوف بشأن المتحورة الجديدة.

وبعيد الساعة 08,40 بتوقيت غرينتش بقليل، خسر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني/ يناير 5,40 في المئة وبلغ 73,89 دولارا. وتراجع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم الشهر نفسه 4,86 في المئة ليصل إلى 78,22 دولارا.

وقالت المحللة في مجموعة “ماريكس سبيكترون” آنا ستابلوم إن سعر “النفط ينخفض بسبب المخاوف بشأن المتحورة والارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات بكورونا في أوروبا قبل اجتماع أوبك بلاس (اوبك+) الأسبوع المقبل”.

كذلك، تراجعت عملة بتكوين ما يقرب من ثمانية في المئة اليوم الجمعة بعد اكتشاف سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر العالية مقابل أصول يعتبرونها أكثر أمنا مثل السندات والين والدولار.

وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، بنسبة تصل إلى 7.8 في المئة إلى 54377 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتراجعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بما يصل إلى 11.6 في المئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع. وسجلت في أحدث التداولات 4070 دولارا بانخفاض 18 في المئة تقريبا عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.