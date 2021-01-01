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3 وفيات و210 اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و210 اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 28، جنين 23، ضواحي القدس 4، طوباس 5، الخليل 34، رام الله والبيرة 23، طولكرم 5، نابلس 10، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 77".


 
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 19، جنين 6، ضواحي القدس 0، طوباس 1، الخليل 41، رام الله والبيرة 17، طولكرم 4، نابلس 3، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 190".

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في جنين، وحالة في الخليل.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 64 مريضاً، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #وباء كورونا #فلسطين

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