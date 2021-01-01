رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، إصابة عدد من المواطنين، خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

كما عنونت الصحف، إقدام المستوطنين على نصب "شمعدان" أعلى سطح مسجد في النبي صموئيل، ومهاجمتهم منازل المواطنين في برقة شمال نابلس.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئيس يتلقى برقيات تهنئة من نظيره التونسي و"إيسيسكو" ولجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

إصابات في اللبن الشرقية وطوباس وسلواد والاحتلال يفرج عن محافظ القدس ويجدد قرار "الإقامة الجبرية" بحقه

مؤتمر وزراء التربية العرب يوصي بدعم التعليم في فلسطين.. اشتية: التعليم بالنسبة لنا استراتيجية بقاء وهوية وصمود على الأرض

اليوم.. الموعد النهائي لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات المحلية

ماليزيا ترفض منح تأشيرات دخول للاعبي سكواش إسرائيليين

"فتح" إقليم جنين: مؤسسات الدولة الفلسطينية هي مؤسسات شعبنا ولزاما علينا أن نحميها ونشد من أزرها

"مجلس الإفتاء" يحذر: مخطط لـ "جماعات الهيكل" لاقتحام "الأقصى" طيلة أيام رمضان

فتح والاتحاد العام للكتاب ينعيان الشاعرة زينب حبش

"فتح" تنعى والد الشهداء والأسرى مصطفى أبو ليل

بورغسدورف: الإغلاق المستمر لغزة يجعل التعافي الفعال والتنمية المستدامة أمرا مستحيلا

وزارة الإعلام تصدر توضيحا حول مسألة تخصص وسائل الإعلام التابعة لمؤسسات تعليمية

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى ثلاثة

افتتاح النصب التذكاري لشهداء الجزائر في برقين

الأيام:

إصابات خلال عمليات اقتحام في مناطق عدة وتواصل استهداف طلبة مدارس اللبن الشرقية

الرئيس يزور قطر الإثنين المقبل

لجنة في الكنيست تقر إدراج "الأقصى" في برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية

الاحتلال يجدد فرض الإقامة الجبرية على محافظ القدس

"كورونا": وفاة، و266 إصابة

الاحتلال يمنع إقامة نادي فروسية في جيوس

القدس:

لجنة التعليم بالكنيست توصي بجولات إجبارية لطلبة المدارس اليهودية في الأقصى وإدراجه ضمن دروس التاريخ

المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية في "كريات أربع" بمدينة الخليل

الرئيس عباس يزور قطر الاثنين المقبل

فتح القنصلية الأميركية في القدس بات "قريبا جدًا"

الإفراج عن محافظ القدس وتجديد إقامته الجبرية

النائب السعدي: 90% من الأطفال الذين تم اعتقالهم من المدينة المقدسة دون سن (14 عاما)

"هموكيد": إسرائيل حرمت جيلا كاملا من حق العيش مع والديهم في غزة

مدير مكتب نتنياهو يورطه أكثر في "الفساد"

وفاة في غزة و266 إصابة بـ "كورونا" في معظم المحافظات