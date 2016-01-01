  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم إلى مثواه الأخير

الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم إلى مثواه الأخير



بيت لحم/سما/

شيعت جماهير شعبنا في بيت لحم، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان (17 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 15 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وانطلق موكب جنائزي مهيب من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزل عائلته في منطقة هندازة، حيث ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن ينقل محمولا على الأكتاف إلى مسجد عمر بن الخطاب، وجابوا به شوارع بيت لحم، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهيد حسين عبيات.

وكان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان ارتقى برصاص الاحتلال قرب منطقة الأنفاق بمدينة بيت جالا، بعد أن أطلق عليه الاحتلال النار عليه، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة زميله بجروح.

واحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثمان الفتى أبو سلطان، قبل أن تقوم بتسليمه السبت الماضي، على معبر الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وقال أمين سر إقليم حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، إن جريمة قتل الفتى أمجد أبو سلطان تضاف إلى جرائم الاحتلال، مضيفا أنه عند استلام جثمانه كان عبارة عن قالب من الثلج، حيث احتجز في درجة حرارة 40 تحت الصفر، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعبير عن عقلية الاحتلال الانتقامية من شهدائنا وأثرها البالغ في نفوس ذويهم.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 90 شهيدا، منذ عودة سياسة احتجاز جثامين الشهداء عام 2016، بالإضافة لـ254 شهيدا في "مقابر الأرقام".

#أمجد أبو سلطان #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة إسرائيلية: هل ستطيح الليرة التركية بعرش “الإمبراطور العثماني”؟

"الوضع مصدر قلق كبير".. رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارتهم إلى غزة

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط سوري "يقدم مساعدات" لأنشطة حزب الله في الجولان

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: وفاة و 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الأشغال" تكشف تفاصيل المشاريع الجديدة المنوي اقامتها بغزة

عومري

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن الاتفاق المصري القطري بشأن عمال غزة

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

الاتصالات الفلسطينية