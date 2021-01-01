  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة صحفي بـ"المطاط" وعشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صحفي بـ"المطاط" وعشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا



نابلس/سما/

 أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لوكالة الرسمية  بأن مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف: إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما يتعمدون استهداف الصحفيين.

يشار إلى أن مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.

#اصابات #الاحتلال #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة إسرائيلية: هل ستطيح الليرة التركية بعرش “الإمبراطور العثماني”؟

"الوضع مصدر قلق كبير".. رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارتهم إلى غزة

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط سوري "يقدم مساعدات" لأنشطة حزب الله في الجولان

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: وفاة و 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الأشغال" تكشف تفاصيل المشاريع الجديدة المنوي اقامتها بغزة

عومري

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن الاتفاق المصري القطري بشأن عمال غزة

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

الاتصالات الفلسطينية