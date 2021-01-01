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صور: آلاف الأردنيين يتظاهرون احتجاجا على مقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل

الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: آلاف الأردنيين يتظاهرون احتجاجا على مقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل



عمان/سما/

تظاهر آلاف الأردنيين اليوم، الجمعة، احتجاجا على توقيع مذكرة تفاهمات حول مقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني وصولا إلى ساحة النخيل وسط تواجد أمني مشدد، بالعاصمة عمان.

ودعت قوى شعبية وحزبية ونقابية بالأردن، إلى تنظيم المسيرة الاحتجاجية لرفض الدخول مع إسرائيل في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وأعلن الأردن، الإثنين، توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل؛ للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

ومما يذكر أن الأردن يصنف ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.



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#الاردن #عمان #اسرائيل #اتفاق الماء مقابل الكهرباء

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