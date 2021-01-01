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الصحة بغزة: وفاة و 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: وفاة و 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة ، تسجيل حالة وفاة، و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 624 فحصًا مخبريًا، إضافة إلى 190 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في محافظات قطاع غزة.


وأوضحت الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا بقطاع غزة، أن إجمالي الإصابات بلغ 186849 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1339 حالة.
وأكدت، أن إجمالي المتعافين بلغ 183870 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1640 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.


ونوهت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.


وقالت، إن "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 1606760 جرعة"، موضحًة أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 503632 شخصًا.

#وزارة الصحة بغزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

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