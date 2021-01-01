  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

للمرة الأولى.. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى.. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان



وكالات

كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، للمرة الأولى سبب انفصالها عن زوجها السابق، المخرج طارق العريان.


وقالت أصالة في لقاء مع برنامج "حبر سري": "السبب الحقيقي هو الشخص نفسه، هو السبب مش أشخاص آخرين..  لا علاقة لنا بالغريب، سواء كانت كومبارس أو غير ذلك".

وأضافت:" لا اعرف عدد المرات التي تعرضت للخيانة فيها.. في أول مرة لم أكن أعرف ماذا سأفعل في هذا الموقف وتغاضيت عنه، لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل".

وتابعت: "انقطع الود بيني وبين طارق العريان ولم تعد هناك حياة بيننا، وقهرت كثيرا.. بيننا أيام حلوة وأطفال ونجاحات علينا أن نذكرها مع الأشياء القاسية التي عشتها".

وبشأن الحديث عن أن ممثلة سورية هي سبب الطلاق، قالت أصالة: "هذه دخيلة من دخلاء كثيرين وليست واحدة"، وأجابت بأن الحرف الأول من اسمها هو "ن" ولا تعتقد بأنها ممثلة، وطلبت عدم استكمال الحديث عن هذا الأمر.

وتكهن العديد من المتابعين أن أصالة تقصد عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد أن أجابت بأنها لا تعتقد بأنها ممثلة، وذلك عندما سألتها المذيعة بأن ممثلة سورية هي السبب في انفصالها.

#أصالة #طارق العريان #انفصال اصالة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

ضاحي خلفان يعلق على لقاء أردوغان و ابن زايد

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة إسرائيلية: هل ستطيح الليرة التركية بعرش “الإمبراطور العثماني”؟

الأخبار الرئيسية

"الأشغال" تكشف تفاصيل المشاريع الجديدة المنوي اقامتها بغزة

عومري

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن الاتفاق المصري القطري بشأن عمال غزة

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

ns

بينها 3 دول عربية.. "إسرائيل" تقلص تصدير السايبر الى عدد من الدول

الاتصالات الفلسطينية