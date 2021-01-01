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المشرف على مشروع طريق الكباش: عثرنا على اشغالات رومانية.. وقبر الطفلة تكلا

الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المشرف على مشروع طريق الكباش: عثرنا على اشغالات رومانية.. وقبر الطفلة تكلا



القاهرة/سما/

روى مدير عام آثار الكرنك، المشرف على مشروع طريق الكباش، مصطفى الصغير، أهم التحديات التي واجهتهم أثناء تجهيز الأقصر للاحتفال الضخم.


وقال خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الخميس، إن الأقصر انتظرت هذه اللحظة التاريخية منذ أكثر من 70 سنة، وهو تاريخ أول كشف لهذا الطريق (عام 1949).

وأضاف: "عندما شعر الناس أن اللحظة اقتربت كانت ردود أفعال أهالي الأقصر في قمة السعادة، وهناك نظرة أمل للمستقبل للمردود السياحي، بالإضافة إلى المردود الثقافي، حيث أصبح اسم الأقصر على كافة المحافل العالمية".

وأشار إلى أنه أثناء التجهيز، تم العثور على جدار بطول ثلاثة آلاف متر في طريق الكباش مصادفة، وأيضا قبر طفلة اسمها "تكلا" توفيت وسنها عشر سنوات، مؤكدا العثور أيضا على اشغالات من العصر الروماني، مثل معصرة نبيذ هي الأكمل من نوعها في مصر.

وبين أن طريق الكباش من أندر طرق الاحتفالات على مستوى العالم، معقبا: "افتتاح طريق الكباش حلم وإنجاز كبير مكنتش متوقع أن يتم عصر أولادي".

#طريق الكباش

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