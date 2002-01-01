"نصير فلسطين".. الموت يغيب الكاتب والأديب اللبناني سماح إدريس

بيروت/سما/

غيّب الموت مساء أمس الخميس، الكاتب والمترجم والناشر، ورئيس تحرير مجلة "الآداب" اللبنانية سماح إدريس.

وقد توفي سماح إدريس بعد أشهر قليلة من إعلان إصابته بالسرطان ومباشرته العلاج، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية لبنانية محلية.

سماح، وهو نجل مؤسس "دار الآداب" الراحل سهيل إدريس، له العديد من الكتب منها كتابان في النقد الأدبي، و4 روايات للناشئة، و11 قصة مصورة للأطفال.

وعلاوة على إصدارات الكتب، نشر سماح إدريس عشرات الدراسات والمقالات والكتب المترجمة. كما أنه عضو مؤسس في "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" منذ العام 2002.

عُرف إدريس بمواقفه المؤيدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ودفاعه عنها في وجه "المطبعين" من دول وأنظمة عربية، ولم يتوقف عن ذلك حتى أثناء مرضه، وخلال فترة تلقيه العلاج.