الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع كارثة غرق مركب شمال فرنسا

رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّه بناءًا على توجيهات وزير الخارجية د.رياض المالكي تقوم سفارة فلسطين لدى فرنسا بمتابعة كارثة غرق مركب قبالة شواطئ مدينة كالية شمال فرنسا منذ اللحظة الأولى لوقوعها.

وأوضحت الوزارة، أن السفيرة هالة أبو حصيرة قامت بالتواصل المكثف والمستمر مع الجهات الفرنسية المختصة، وزارة الخارجية والداخلية الفرنسية ومحافظة مدينة كالية للتحقق من وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب، خاصة في ظل ورود معلومات للسفارة بوجود احد المواطنين الفلسطينيين الذي فقدت عائلته الاتصال به.

وقالت إن أبو حصيرة أفادتنا صباح يوم الجمعة، أن المواطن الفلسطيني المفقود نجح في الوصول إلى بريطانيا وهو على قيد الحياة وموجود في احد مراكز الاحتجاز في بريطانيا، ذلك وفقًا للاتصالات المباشرة بين السفارة وعائلته.

ولفتت الوزارة، إلى أن تواصل السفارة اتصالاتها مع السلطات الفرنسية المختصة لمتابعة هذه القضية وللتحقق من وجود اية مواطنين فلسطينيين، سواء على متن القارب او في مراكز الاحتجاز. تهيب الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى فرنسا بالجميع التريث والامتناع عن تداول اية معلومات او اخبار غير صادرة عن الجهات الرسمية، وتؤكد أن خلية الازمة التي شكلتها السفارة على اهبة الاستعداد لمتابعة اية قضية تخص اي مواطن فلسطيني مفقود.