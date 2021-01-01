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رئيس الموساد السابق: الهجوم على إيران يجب أن يكون على الطاولة

الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد السابق: الهجوم على إيران يجب أن يكون على الطاولة



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، أمس الخميس، أن الهجوم على إيران يجب أن يكون مطروحًا على الطاولة.
 
وقال كوهين خلال مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إنه ""يجب تنفيذ هجوم مستقل على المواقع النووية الإيرانية، إذا سلكت إيران المسار الذي قد يعرّض وجودنا كإسرائيليين للخطر، ويجب أن يكون هذا الأمر مطروحًا على الطاولة بشكل لا لبس فيه".
 
وتأتي تصريحات كوهين قبل أيام قليلة من استئناف المحادثات النووية بين الدول القوى العظمى وإيران في فيينا.
 
وأضاف كوهين أن "الاتفاق الجيد يمكن أن يمنع إيران من إنتاج القنبلة، وأن الاتفاقيات السيئة مثل تلك التي تم توقيعها في الماضي لا يمكن أن تفعل ذلك على أكمل وجه، لذلك، علينا أن نأخذ القدرات من إيران، لأننا لا نستطيع أخذ الدوافع منها، لأن الرؤية الإيرانية والدوافع موجودة ولذلك يصرون بشكل كبير على الأسلحة النووية".
 
وستبدأ المحادثات في النمسا، في 29 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيحضر بالإضافة إلى ممثلين إيرانيين، ممثلين من الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا مع تمثيل غير مباشر للولايات المتحدة.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل قلقة جدا من الاجتماع، والقلق الرئيسي هو أن الأمريكيين يفهمون أن المحادثات لن تستمر دون نهج "أقل مقابل أقل"، مما يعني أنه سيتم رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم؛ وفي هذه الفترة ستتمكن طهران من ضخ مليارات الدولارات لمنظمات مثل حزب الله وحماس، والفصائل في سوريا، ومصانع الأسلحة والصواريخ التي تهدف جميعها لمحاربة إسرائيل.

#ايران #يوسي كوهين

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