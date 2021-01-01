الاستخبارات العسكرية: الأجهزة الأمنية قبضت على الفارين من سجن جنيد

رام الله/سما/

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، إن الأجهزة الأمنية تمكنت فجر اليوم الجمعة من إلقاء القبض على موقوفين اثنين تمكنا من الفرار من سجن جنيد العسكري بمدينة نابلس قبل عدة أيام، وذلك في أحد أحياء مدينة جنين.

وأوضح مصلح في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، أن الأجهزة تمكنت من القبض على الموقوفين بعد جهد استخباراتي حثيث وعملية معقدة، لافتا الى أنهما قيد الاعتقال والاستجواب لمعرفة كيفية الهروب.

يذكر أن ثلاثة موقوفين تمكنوا من الفرار من سجن جنيد العسكري الأحد الماضي، حيث جرى اعتقال أحدهم في نفس اليوم، قبل أن يتم اعتقال الاثنين الآخرين فجرًا.