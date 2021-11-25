المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/سما/

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 25/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (425) شاحنة

استيراد عدد 389 شاحنة

تصدير عدد 31 شاحنة



معبر رفح التجاري:

استيراد 149 شاحنة تنوعت أصنافها ما بين(أسماك طازجة، فواكه، طحين، سيرج، سكر، شيبسي، أجبان، حصمة، بوية، كوشوك سيارات، أخشاب، رخام، كراميكا، نثريات متنوعة)

تصدير شاحنتين (2) حديد خردة

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 13 شاحنة سولار.

استيراد شاحنة بنزين واحدة

استيراد 38 شاحنة غاز طهي

ادخال 12 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 526 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل445 مسافر وصلوا من الجانب المصري.