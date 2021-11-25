المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 25/11/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (425) شاحنة
استيراد عدد 389 شاحنة
تصدير عدد 31 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 149 شاحنة تنوعت أصنافها ما بين(أسماك طازجة، فواكه، طحين، سيرج، سكر، شيبسي، أجبان، حصمة، بوية، كوشوك سيارات، أخشاب، رخام، كراميكا، نثريات متنوعة)
تصدير شاحنتين (2) حديد خردة
استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 13 شاحنة سولار.
استيراد شاحنة بنزين واحدة
استيراد 38 شاحنة غاز طهي
ادخال 12 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 526 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل445 مسافر وصلوا من الجانب المصري.