  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/سما/

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة: 

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس  25/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (425) شاحنة

استيراد عدد 389 شاحنة
تصدير عدد 31 شاحنة  
 
معبر رفح التجاري:

 استيراد 149 شاحنة تنوعت أصنافها ما بين(أسماك طازجة، فواكه، طحين، سيرج، سكر، شيبسي، أجبان، حصمة، بوية، كوشوك سيارات، أخشاب، رخام، كراميكا، نثريات متنوعة) 
تصدير شاحنتين (2) حديد خردة
استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:
استيراد 13 شاحنة سولار.
استيراد شاحنة بنزين واحدة
استيراد 38 شاحنة غاز طهي
ادخال 12 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 526 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل445 مسافر وصلوا من الجانب المصري. 

#الماللية بعزة #المعابر

الأكثر قراءة اليوم

حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

ضاحي خلفان يعلق على لقاء أردوغان و ابن زايد

صحيفة إسرائيلية: هل ستطيح الليرة التركية بعرش “الإمبراطور العثماني”؟

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"الوضع مصدر قلق كبير".. رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارتهم إلى غزة

الأخبار الرئيسية

أشغال غزة تكشف تفاصيل المشاريع الجديدة

عومري

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن الاتفاق المصري القطري بشأن عمال غزة

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

ns

بينها 3 دول عربية.. "إسرائيل" تقلص تصدير السايبر الى عدد من الدول

الاتصالات الفلسطينية