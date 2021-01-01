مقتل امرأة في جريمة اطلاق نار بالمغار

القدس المحتلة/سما/

قُتلت امرأة، تبلغ 32 عاما، في جريمة إطلاق نار بقرية المغار، بعد ظهر يوم الخميس.

وضحية الجريمة تدعى رشا ستاوي، وهي يتيمة الأب والأم وتعيش مع أطفالها الثلاثة داخل منزل العائلة منذ عام ونصف بعد طلاقها.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا في مركز الطوارئ 101 بلاغا، الساعة 15:26، عن امرأة تبلغ 32 عاما، وهي فاقدة للوعي في قرية المغار. وأبلغ المسعفون والمضمدون أن المرأة عانت إصابات اخترقت جسمها، وأقروا وفاتها على الفور في المكان".

ضحية الجريمة رشا ستاوي

وأفادت مصادر محلية أن الشابة قُتلت في جريمة إطلاق نار أمام طفلتها (6 أعوام) داخل منزل والديها في المغار.

واستُدعيت قوات من الشرطة، إذ فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت جمع الأدلة والبينات من المكان، وأعمال التمشيط والبحث عن الجناة بمساعدة مروحية. ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين.

وتزامنت جريمة القتل في المغار، اليوم، مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إذ تنظم جمعيات نسوية وحقوقية فلسطينية فعاليات محلية ومسيرات ووقفات احتجاجية في عدد من البلدات لإطلاق صرخة ضد تعنيف النساء تحت عنوان "نازلات عالشارع نقول: فش حرية مع الذكورية".

99 قتيلا بينهم 15 امرأة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021

وشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 99 قتيلا بينهم 15 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.