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الاردن : اتحاد موظفي الاونروا تعجل في اتخاذ قرار الاضراب المفتوح

الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن : اتحاد موظفي الاونروا تعجل في اتخاذ قرار الاضراب المفتوح



عمان / وكالات /

قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الاردن رفيق خرفان  ان الموتمر  العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تعجل في اتخاذ قرار الإضراب الشامل والمفتوح لجميع موظفي “الأونروا”، الخميس المقبل.


وقال في تصريحات له ان المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني خلال اللقاء مع دائرة اللاجئين في قطاع غزة أكد أنّه لم يتخذ قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين بشكل نهائي إلى جانب تعهده بإزالة تجميد الزيادة السنوية للموظفين بإثر رجعي في نهاية آذار المقبل.


وبين ان المفوض العام لم يلوح بإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية ولم يتطرق إليها، مبينا أنّ الدائرة تتواصل مع الطرفين لطيء الخلاف.
وقال ان  الدول المضيفة للاجئين ستلتقي مع المفوض العام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين المقبل في عمّان ويليه اجتماع اللجنة الاستشارية بمشاركة 28 دولة و3 أعضاء مراقبين؛ لبحث آخر المستجدات.


وبين ان الأردن يعول على الاجتماعات المقبلة بسد عجز الوكالة إلى جانب تلميحات الدول خلال اجتماع بروكسل بتقديم دعم مالي قبل نهاية العام الجاري.

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