مصدر إسرائيلي: الرباط وتل أبيب ستقومان بتدريبات عسكرية بمشاركة أمريكية

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر إسرائيلي، أن تدريبات مشتركة المغرب ستجرى قريبا، في أعقاب زيارة وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الرباط.



وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لموقع "واللا" العبري: "تم بالفعل تحديد موعد للتدريب المشترك بين الجيشين الإسرائيلي والمغربي، بمشاركة الجيش الأمريكي أيضًا".

وأضاف: "تم إجراء اتصالات أولية بين كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ونظرائهم في قيادة الجيش المغربي"، لكنه لم يحدد المصدر الأمني، موعد بدء التدريبات المشتركة".

ووصل غانتس إلى العاصمة المغربية، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية، واختتمها الخميس وقع خلالها اتفاقيتين الأولى في مجال "الدفاع" والثانية شراء المغرب مسيّرات وأسلحة إسرائيلية.



وتأتي زيارة غانتس بعد عام على تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي و4 دول عربية من بينهم المغرب، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما عرف باتفاقيات "أبراهام".



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي والمملكة المغربية نهاية العام الماضي عن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين تم افتتاح سفارة للاحتلال بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في آب/ أغسطس الماضي.