من المدرجات.. مشجع يتقدم بطلب لمحمد صلاح باللغة العربية

وكالات/سما/

في مشهد غير مألوف في مدرجات "آنفيلد"، تقدم أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بطلب إلى النجم المصري عبر لافتة كتبت باللغة العربية، وذلك خلال مباراة الريدز وبورتو بدوري أبطال أوروبا.

وظهر المشجع في المدرجات، وهو يرفع لافتة، عندما كان صلاح مقابلا له، مكتوب عليها باللغة العربية "محمد صلاح من فضلك أريد قميصك.. الله يوفقك في الدنيا والآخرة".

ولم يتضح ما إذا كان صاحب اللافتة من الجمهور العربي أم مشجعا من جنسية غير عربية، يحاول مداعبة النجم المصري مستخدما لغته الأم.

وكان صلاح تألق بشكل لافت في لقاء ليفربول ضد بورتو، بتسجيله الهدف الثاني ليساهم في فوز "الريدز" بهدفين دون رد.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لليفربول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأنه ضمن التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.