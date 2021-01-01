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الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة

الجمعة 26 نوفمبر 2021 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو خريفيا، اليوم الجمعة، بحيث يكون معتدلا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد في ساعات المساء والليل.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي المساء  يكون الجو غائما جزئيا و باردا ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم السبت ،يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا في ساعات المساء والليل ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

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