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المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية في “كريات أربع” بالخليل

الجمعة 26 نوفمبر 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية في “كريات أربع” بالخليل



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، امس الخميس، عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل المستوطنة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن اللجنة عقدت اجتماعًا لها اليوم وتم المصادقة على مخطط البناء الجديد.


ولم تذكر القناة فيما إذا كان سيتم المصادقة على هذه الخطة من الجهات الأعلى ومنها وزارة الجيش ولجنة التخطيط والبناء التابعة لها.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للمستوطنة، للمشاركة في احتفال “عيد الحانوكا” وسط انتقادات من أحزاب ومؤسسات يسارية إسرائيلية لهذه الزيارة.

#الخليل #الاستيطان

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