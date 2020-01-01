عائلة مارادونا تكشف عن آخر أمنيات أسطورة الأرجنتين

وكالات/سما/

كشفت عائلة دييجو مارادونا عن آخر أمنياته وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته، وذلك خلال أحياء الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية.

وقالت العائلة إنها طلبت من حكومة بوينس أيرس مساعدتها في بناء "ضريح مارادونا" بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة.

وكتبت عائلة مارادونا في حسابه في انستجرام بجانب نشر صورة للطلب الرسمي "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة".



وأوضح الخطاب أن مارادونا أراد "مكانا دائما حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة".



وتوفي مارادونا، أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ في ذلك الشهر.



وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986 ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

ودُفن مارادونا في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس أيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله.

مارادونا