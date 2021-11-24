مركز حقوقي: وفاة 4 مرضى بعد عرقلة الاحتلال وصولهم إلى مستشفيات خارج غزة

غزة /سما/

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له اليوم الخميس أن 4 مرضى من سكان قطاع غزة فارقوا الحياة خلال العام الجاري من بينهم طفلين بسبب عرقلة قوات الاحتلال وصولهم إلى مستشفيات خارج قطاع غزة

و أوضح مركز الميزان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استغلال حاجة المرضى من سكان قطاع غزة للوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج للإيقاع بهم واعتقالهم عند وصولهم لحاجز بيت حانون (إيرز)، ولا سيما المرضى ومرافقيهم، وذلك بعد منحهم التصاريح اللازمة للمرور من قطاع غزة إلى المستشفيات خارج القطاع.

و بين المركز الحقوقي بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسن أبو مصطفى بينما كان يرافق زوجته المريضة لتلقي العلاج في مستشفى النجاح في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب المعلومات الميدانية التي حصل عليها المركز، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حوالي الساعة 21:00 من يوم الأربعاء الموافق 24/11/2021، المواطن حسن مصطفى سليمان أبو مصطفى (49 عاماً)، ويسكن في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك أثناء تواجده داخل حاجز بيت حانون "إيرز".

وبحسب شقيقه خالد، فقد توجه حسن رفقة زوجته المريضة خلدية إسماعيل موسى أبو مصطفى (50 عاماً)، عند حوالي الساعة 6:00 من صباح اليوم نفسه، إلى حاجز بيت حانون بغرض المرور للوصول إلى مستشفى النجاح في الضفة الغربية لتلقي العلاج، بعد أن حصلا على تصريح بالمرور، إذ تعاني المريضة من مشكلات طبية في العينين، غير أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو مصطفى واقتادته إلى جهة مجهولة، وأبلغت المريضة بأن زوجها رهن الاعتقال وأمروها بالعودة إلى قطاع غزة.

و أشار المركز إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العالم الحالي 2021، (5) فلسطينيين، من بينهم (3) مرافقين لمرضى على حاجز بيت حانون (إيرز).

و بحسب مركز الميزان لحقوق الانسان، فإن سلطات الاحتلال تعتمد آليات تحرم بموجبها المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، عبر رفض منحهم تصاريح مرور أو تأخير الرد على طلباتهم ما يتسبب في وفاة المرضى أو تدهور حالتهم الصحية.

و استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة اعتقال المرافق أبو مصطفى، ومنع زوجته المريضة من السفر وتلقي العلاج، ما قد يفاقم من وضعها الصحي.

و قال المركز: " ننظر بخطورة بالغة لاستمرار سياسة اعتقال المرضى ومرافقيهم واستغلال معاناتهم وظروفهم الصعبة، لا سيما أصحاب الحاجات الملحة كالمرضى ومرافقيهم، مؤكدا بأن سلوك قوات الاحتلال يعبر عن تحلل من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أكد المركز أن هذه الممارسات تلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية كارثية على المرضى ومرافقيهم.

وجدد المركز مطالباته المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل ووقف انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، وضمان احترام حق مرضى قطاع غزة في تلقي الرعاية الصحية المناسبة وحق السكان المدنيين عموماً في حرية الحركة والتنقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها إلى العالم الخارجي.