الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من إيسيسكو" ولجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية

رام الله /سما/

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، برقية تهنئة من مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة سالم بن محمد المالك، ولجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية، لمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال.

وقال محمد المالك في برقيته: "تواصل منظمة الإيسيسكو دعمها لدولها الأعضاء في جميع مساعيها، بما في ذلك اللحظات الاحتفالية التي تخلدها هذه الدول، ولشرف عظيم أنّ نتقاسم معكم ومع بلدكم الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة".

بدورها، أضافت لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية: "يطيب لنا أنّ نتقدم بآيات من التأييد الدائم والتضامن الثابت لكم ومن خلالكم إلى الشعب الفلسطيني لمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان دولة فلسطين، ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "كان إعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس في الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في يوم 1988/11/15 وصدور الإعلان عن الاستقلال فيها، مساهمة في غرس الثقة بالنصر في نفوس الشعب الفلسطيني المناضل من أجل استرجاع حقوقهم الوطنية وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية والهامًا كبيرًا لنضالهم".

وأشارت إلى أنّ إقرار الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد يوم 29 نوفمبر في كل عام بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو تعبير عن التأييد والدعم المطلقين من المجتمع الدوليّ لأماني الشعب الفلسطيني الرامي إلى إقامة دولته المستقلة الجديرة، وتمتعه بالحياة الكريمة ذات السيادة.

وعبّرت لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية، عن التأييد والتضامن الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أمانيه في استرجاع الحقوق الوطنية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.