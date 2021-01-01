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سلفيت: إطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

الخميس 25 نوفمبر 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: إطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة



سلفيت /سما/

أطلقت بلدية سلفيت، مساء يوم الخميس، بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية في فلسطين ومنتدى المنظمات الأهلية، "حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، تحت شعار "آمنات في كل مكان"، وذلك بإضاءة مبنى البلدية باللون البرتقالي.

وأوضح رئيس البلدية عبد الكريم الزبيدي، أنّ الحملة التي تستمر لغاية 10 كانون الأول المقبل، تتضمن إلى جانب إضاءة مبنى البلدية باللون البرتقالي تعبيرًا عن الأمل بمجتمع خالٍ من العنف.

وقال: "احتضان البلدية للبرنامج الختامي للحملة في 9 كانون الأول المقبل، والذي تنظمه جمعية الشابات المسيحية بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية وبتمويل من التعاون الإيطالي، ويشمل تنظيم ماراثون رياضي، بالإضافة إلى الحفل الختامي الذي يشهد تتويج الفائزين بالماراثون والإعلان عن نتائج مسابقة أفضل فيديو تعبيري يعالج قضايا ورسائل الحملة، وفقرات فنية مختلفة".

وأشار إلى أنّ الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا المرأة ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتمكين الشابات والنساء اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورهن في المجتمع ومشاركتهن في صنع القرار، مؤكدًا على أنّ البلدية ستضع كافة إمكانياتها بالتعاون مع المجتمع المحلي لإنجاح فعاليات الحملة، وإيصال الرسائل المهمة التي تحملها.

#بلدية سلفيت #مناهضة العنف ضد المرأة

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