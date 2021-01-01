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الرئيس التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

الخميس 25 نوفمبر 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية



رام الله /سما/

تلقى الرئيس محمود عباس برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، لمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال.

وقال الرئيس التونسي سعيد: "يطيب لي بمناسبة إحياء الذكرى الـ33 لإعلان قيام دولة فلسطين أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأحر التهاني وأصدق التمنيات الأخوية بموفور الصحة والعافية، وإلى الشعب الفلسطيني الباسل باسترداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد الرئيس التونسي موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في التصدي لممارسات الاحتلال الاستفزازية ومخططاته الاستيطانية التوسعية، والتزامها الراسخ بمواصلة الإسهام الفاعل في دعم المبادرات الصادقة والعادفة إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية المركزية بما يعيد الحقوق إلى أصحابها ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الرئيس التونسي سعيد عن رغبته وعزمه الراسخ على مواصلة الجهود الدؤوبة من أجل مزيد من تعزيز وشائج الأخوة الصادقة والتعاون المثمر بين البلدين لما فيه خير شعبينا الشقيقين.

#الرئيس عباس #تونس #فلسطين #قيس سعيد

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