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الراصد الجوي: الامطار تعود بداية الشهر القادم

الخميس 25 نوفمبر 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي: الامطار تعود بداية الشهر القادم



رام الله /سما/

توقع الراصد الجوي داوود الطروة، ان تتأثر فلسطين والمنطقة بكتلة هوائية دافئة يوم السبت القادم، وتستمر حتى منتصف الاسبوع، وتصل الحرارة العظمى في مدينة القدس الى 25 درجة مئوية، نهارا و16 ليلا.

وأوضح الراصد الجوي، انه من المتوقع ان تعود الامطار للمنطقة بداية الشهر القادم، وهو ما تشير اليه التحديثات الاخيرة، من خلال تأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة يوم الاربعاء من الاسبوع القادم، وتساقط الامطار تدريجيا فوق معظم المناطق.

وأشار الراصد الجوي، انه من المتوقع ان يكون الشهر القادم بارداً بشكل واضح في كثير من الفترات، بالاضافة لتساقط الامطار لأكثر من مرة، وهو ما يستدعي استخدام المدافىء في كافة المناطق.

#الراصد الجوي #الارصاد الجوية الفلسطينية

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