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الجهاد: السلطة اعتقلت عدد من اعضاء الحركة في جنين

الخميس 25 نوفمبر 2021 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: السلطة اعتقلت عدد من اعضاء الحركة في جنين



غزة /سما/

قالت حركة الجهاد الاسلامي ان أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت مساء اليوم، مجموعة من الأسرى المحررين من أبناء حركة الجهاد الإسلامي والنشطاء الميدانيين من مدينة جنين ومخيمها البطل، وقد اعتدت على المعتقلين واختطفت بعضهم من أماكن عملهم .

وطالبت الجهاد "السلطة وأجهزتها الأمنية بكف يدها عن ملاحقة الأسرى المحررين والنشطاء، والالتفات إلى ما تقوم به قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعتداءات يومية على أبناء الشعب الأعزل".

ودعت "العقلاء من كافة القوى والشخصيات الوطنية والحريصين على الوحدة أن يقولوا كلمتهم، حفاظاً على العلاقات الوطنية ووحدة الصف الوطني ، والتنسيق والتعاون المشترك وإنهاء كل مظاهر الفلتان والتوقف عن التنسيق الأمني وخدمة الاحتلال وصولا لبناء استراتيجية عمل وطني جامعة، لمواجهة الاحتلال وإرهابه".

#الجهاد الاسلامي #السلطة الفلسطينية

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