لأول مرة: تعيين امرأة رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر

القدس المحتلة /سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، تعيين الدبلوماسية السويسرية ميريانا سبولياريك ايغر رئيسةً لها، لتكون بذلك أوّل امرأة تتولى رئاسة المنظّمة. وقالت المنظمة في بيان إن مساعدة الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميريانا سبولياريك ايغر ستكون رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر وتخلف بيتر ماورير عندما يتنحى في أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشاد ماورير الذي سيترك منصبه بعد قضائه فيه مدة عشر سنوات، بالتعيين، قائلًا إن سبولياريك ايغر "ستأتي لهذا المنصب برؤية إستراتيجية وخبرة دولية قوية وخلفية دبلوماسية واسعة".

وأضاف "هي قائدة بارعة وأنا واثق بأنها ستكون متعاطفة ومدافعة قوية عن حقوق الأشخاص المتأثّرين بالنزاعات المسلّحة والعنف".

واعتبرت سبولياريك ايغر التعيين شرفا مصحوباً يالمسؤولية حيث قالت "إنه لشَرف كبير ومسؤولية كبيرة أن أُعيّن رئيسة منظّمة لطالما أُعجبت بها بسبب رسالتها الدولية المُلهمة والأساسية".

وتابعت "سأسعى للإضاءة على الحاجات الأكثر هشاشة ولإنصاف التأثير الكبير لفرق اللجنة الدولية في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم".

وفيما عدا العمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،شغلت سبولياريك ايغر سابقًا رئاسة قسم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية السويسرية، بالإضافة إلى قيامها بمهام دبلوماسية في بيرن والقاهرة ونيويورك.