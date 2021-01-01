  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لأول مرة: تعيين امرأة رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر

الخميس 25 نوفمبر 2021 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة: تعيين امرأة رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر



القدس المحتلة /سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، تعيين الدبلوماسية السويسرية ميريانا سبولياريك ايغر رئيسةً لها، لتكون بذلك أوّل امرأة تتولى رئاسة المنظّمة. وقالت المنظمة في بيان إن مساعدة الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميريانا سبولياريك ايغر ستكون رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر وتخلف بيتر ماورير عندما يتنحى في أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشاد ماورير الذي سيترك منصبه بعد قضائه فيه مدة عشر سنوات، بالتعيين، قائلًا إن سبولياريك ايغر "ستأتي لهذا المنصب برؤية إستراتيجية وخبرة دولية قوية وخلفية دبلوماسية واسعة".

وأضاف "هي قائدة بارعة وأنا واثق بأنها ستكون متعاطفة ومدافعة قوية عن حقوق الأشخاص المتأثّرين بالنزاعات المسلّحة والعنف".

واعتبرت سبولياريك ايغر التعيين شرفا مصحوباً يالمسؤولية حيث قالت "إنه لشَرف كبير ومسؤولية كبيرة أن أُعيّن رئيسة منظّمة لطالما أُعجبت بها بسبب رسالتها الدولية المُلهمة والأساسية".

وتابعت "سأسعى للإضاءة على الحاجات الأكثر هشاشة ولإنصاف التأثير الكبير لفرق اللجنة الدولية في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم".

 وفيما عدا العمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،شغلت سبولياريك ايغر سابقًا رئاسة قسم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية السويسرية، بالإضافة إلى قيامها بمهام دبلوماسية في بيرن والقاهرة ونيويورك.

#الصليب الاحمر

الأكثر قراءة اليوم

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي: حزب الله وحماس خطر وجودي علينا.. والحرب المقبلة إقليمية متعددة الساحات

الاردن

صحيفة إسرائيلية.. سؤال “الكهرباء مقابل الماء”: أليست شمس النقب أفضل من الأردن؟

مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

غانتس

هآرتس: جاسوس في منزل غانتس.. بين مباهاة “الشاباك” وسؤال “ماذا لو زرع قنبلة؟”

اتفاقيات سلام

"إسرائيل": من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية

الاتصالات الفلسطينية