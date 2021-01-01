مصر وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز

القدس المحتلة /سما/

وقع كل من الجانب المصري والإسرائيلي مذكرة تفاهم حول إمكانية زيادة إمدادات الغاز بهدف إعادة التصدير، وفق ما جاء في بيان صدر اليوم الخميس عن وزارة البترول المصرية.

واشتملت مذكرة التفاهم الموقعة من قبل وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، على إمكانية استخدام خط الأنابيب القائم لنقل الهيدروجين في المستقبل، وذلك في إطار الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط حيث تباحث الطرفان فرص دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز.

وبحسب النشر في رويترز فإن الاتفاق يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى التوسع في استخدام أنواع من الوقود الأقل تلويثًا للبيئة، للمساهمة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.