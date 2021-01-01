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غانتس يلتقي بالجالية اليهودية "سماع الصلاة من أجل دولة إسرائيل والملك معًا أمر مذهل"

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يلتقي بالجالية اليهودية "سماع الصلاة من أجل دولة إسرائيل والملك معًا أمر مذهل"



القدس المحتلة /سما/

قام وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، بزيارة كنيس تلمود توراة في الرباط للقاء قادة الجالية اليهودية وتليت صلاة من أجل صحة الملك محمد السادس ومن أجل إسرائيل ومن أجل جنود الجيش الإسرائيلي، وقال غانتس "سماع الصلاة من أجل دولة إسرائيل والملك معًا أمر مذهل".

وأكد غانتس الذي يقوم بزيارة رسمية تاريخية للمغرب تستغرق يومين، زار خلالها اليوم قاعدة عسكرية حيث تحدث مع المظليين المغاربة، وقال غانتس "أخبرنا المغاربة، هذا هو وطننا الثاني، ويجب أن يعرف اليهود المغاربة أن لديهم أيضا موطنا ثانيا في إسرائيل" وتابع "العديد من أعضاء الوفد من أصول مغربية والأيام الثلاثة الماضية كانت مؤثرة بشكل خاص".

وكان بيني غانتس، قد وقع بعد ظهر أمس الأربعاء "اتفاقية أمنية تسمح للصناعات العسكرية الإسرائيلية تنيظم التعاون الاستخباراتي بين البلدين، وستسمح بمشاريع مشتركة للصناعات الدفاعية والتعاون في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية والتدريب المشترك" 

بالتواصل مع نظيراتها المغربية، كما يتيح الاتفاق إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين، مما يجعل من الممكن تعاونًا أكثر مرونة بين مؤسساتهما الدفاعية ويسهل لإسرائيل بيع الأسلحة للمغرب.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #الجالية اليهودية #المغرب #الملك محمد السادس

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