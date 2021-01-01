تقرير: وزارة الأمن الإسرائيلية تقلل من قائمة الصادرات الإلكترونية

القدس المحتلة /سما/

قررت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، تقليص قائمة الدول التي يمكن لشركات البرمجيات الإلكترونية البيع لها، من 102 دولة إلى 37 فقط، مع منع الحليفين الجدد لإسرائيل، المغرب والإمارات العربية المتحدة، من البيع.

وبحسب تقرير أورده موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، يأتي هذا القرار، في أعقاب الأخبار السيئة المتتالية لمجموعة " NSO "، حيث لا تزال أصداء تداعيات فضيحة الشركة يتردد صداها.

وأشار التقرير إلى أن "تقليص قائمة الدول المعتمدة بنحو الثلثين، من المرجح أن يكون بمثابة ضربة خطيرة لواحدة من أعرق الصناعات التصديرية في إسرائيل".

ومعظم الدول المعتمدة للمبيعات عبر الإنترنت هي دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، باعتبارها جميعها "دول ديمقراطية".

ويعتبر ذلك رد فعل على التصور القائل بأن "الشركات الإلكترونية الإسرائيلية كانت تبيع تقنياتها بشكل غير متناسب للأنظمة الاستبدادية التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".

وتم إدراج "NSO"، بداية الشهر الجاري، إلى جانب شركة إلكترونية إسرائيلية ثانية، تدعى"Candiru"، على القائمة السوداء من قبل الحكومة الأمريكية، نظرا لأن "أنشطتها تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكانت شركة آبل، قد أعلنت يوم الثلاثاء، أنها ستقاضي شركة "NSO" بتهمة "المراقبة والاستهداف لمستخدمي آبل".