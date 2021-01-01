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الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 في عمّان

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 في عمّان



عمان/سما/

تسلمت الإعلامية الفلسطينية هديل عليان، جائزة أفضل إعلامية في الشرق الأوسط للعام 2021، في العاصمة الأردنية عمّان.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين.

وقام رئيس المنتدى السيد أيمن إرشيد بتسليم الإعلامية عليان الجائزة، وهي جائزة تمنح سنوياً لأفضل إعلامي أو إعلامية فى عمله الصحافي.

وحضر الحفل صحفيين ونشطاء ومدراء مؤسسات إعلامية، في تجمع يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وعملت الإعلامية عليان مذيعة أخبار في قناة العربية والحدث، وتلفزيون فلسطين، وحالياً في القسم الأخباري من بلومبرغ الشرق، وهي خدمة إخبارية متعددة المنصات.

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