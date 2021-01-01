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مصر.. تفاصيل إعدام الضابط محمد عويس و21 آخرين

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. تفاصيل إعدام الضابط محمد عويس و21 آخرين



القاهرة /سما/

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل الحكم الصادر، من محكمة النقض، بتأييد إعدام 21 متهما من "أنصار بيت المقدس"، لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة منها اغتيال محمد مبروك ضابط الأمن الوطني.

ويعد هذا الحكم نهائيا لا يجوز الطعن عليه، وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن أمام النقض. 

ومن المقرر أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين بعد أن استنفذوا جميع طرق الطعن التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وتنص المادة 272 من قانون المرافعات، على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" وهو ما يعني أن محكمة النقض هي أخر محطة في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها.

ورفضت محكمة النقض، الطعون المقامة من المتهمين المدانين بقضية أنصار بيت المقدس، وتأييد حكم إعدام محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وأيدت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين.

وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه له بأنه "اشترك مع المتهم الأول بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً ـ بأن حرضهم الأول على ارتكاب جريمة القتل مصدراً لهم تكليفاً بذلك، واتفقا معهم على تنفيذها وساعدهم المتهم الثالث والأربعون" محمد محمد عويس" بأن أمدهم بصورة المجني عليه وبياناته، ومواصفات سيارته" لونها ورقمها" تمكيناً لتعرفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، مقابل مبلغ مادي كبير حصل عليه عويس، وتم ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. اليوم السابع

#مصر #أنصار بيت المقدس #اغتيال محمد مبروك

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