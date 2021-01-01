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خبير يكشف تفاصيل جديدة حول سد النهضة (صورة)

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير يكشف تفاصيل جديدة حول سد النهضة (صورة)



القاهرة /سما/

كشف الخبير المصري عباس شراقي تطورات جديدة حول سد النهضة وتخزين المياه استعدادا للملء الثالث.

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وأوضح أنه رغم التصريحات الإثيوبية إلا أن "الصور الفضائية اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 تظهر تدفق المياه أعلى الممر الأوسط، ومازالت بوابتا التصريف مغلقتين، وكذلك بوابتا التوربينات المنخفضة مما يعني عدم إنتاج الكهرباء الذي كان مقررا في أكتوبر الماضي، وعدم اتخاذ أي استعدادات نحو التخزين الثالث، وتوقف المخزون في بحيرة سد النهضة عند 8 مليار م3".

وتابع: "فتح أي بوابة سوف يعتبر أول خطوة في الاستعدادات للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث المزمع في يوليو 2022".

#سد النهضة #مصر #اثيوبيا

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