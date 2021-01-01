البحرين: اللجنة البرلمانية الدائمة لمناصرة فلسطين تؤكد تضامنها مع شعبنا في يومه العالمي

المنامة /سما/

أكدت اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني في مجلس النواب البحريني تضامنها مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه الكاملة والمشروعة حتى نيل حريته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومواصلة دعم القضية الفلسطينية العادلة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة برئاسة النائب أحمد العامر وعضو اللجنة النائب عيسى القاضي لسفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، ولقاء السفير خالد عارف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف الـ29 من تشرين ثاني/نوفمبر من كل عام.

وأكد العامر أن اللقاء ناقش العديد من القضايا الخاصة بفلسطين، وسبل دعمها في مجلس النواب، والموقف الثابت لمملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وأن دستور البحرين يعتبر القضية الفلسطينية واحدة من القضايا المركزية بل والأولى للبحرين وللعرب أجمع، قائلاً: “كنا مع الشعب الفلسطيني ولا زلنا وسنبقى داعمين للشعب الفلسطيني”.

كما أكدت اللجنة قوة ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية والأواصر المتينة المتبادلة التي تربط الشعبين البحريني والفلسطيني.

من جانبه، ثمن عارف هذه الزيارة التضامنية، ووضع الوفد في صورة التطورات على الساحة الفلسطينية، مؤكداً إصرار شعبنا وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما قدم عارف لرئيس اللجنة البرلمانية “درع القدس” تقديراً لمناصرتها للقضية الفلسطينية ولدورها المستمر في مواكبة التطورات على الساحة الفلسطينية.